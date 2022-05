Filhas de Thaeme Mariôto dão show de beleza em fotos especiais: ''Que princesas''

Na rede social, filhas de Thaeme Mariôto roubaram a cena ao surgirem em ensaio com a cantora

A filhas de Thaeme Mariôto (36) encantaram em novos cliques.

Nesta segunda-feira, 9, ainda em clima de Dia das Mães, a cantora compartilhou fotos de um ensaio que fez com as herdeiras, Liz(3) e Ivy, de quase oito meses, e esbanjou fofura em sua rede social.

Com looks iguais, as pequenas roubaram a cena com seu charme ao aparecerem no colo da mãe toda sorridente.

"Ainda em clima de #DiaDasMães! Hoje passei o dia grudada nas minhas meninas já que ontem mal consegui vê-las! Esses clicks são de semana passada pela querida @studio5clicks que sempre arrasa!", escreveu a loira.

Nos comentários, os seguidores admiraram os registros do trio. "Que princesas", elogiaram. "Beleza incomparável", falaram outros.

Ainda recentemente, Thaeme Mariôto celebrou sua participação no The Masked Singer Brasil. No programa, a cantora era a Borboleta.

Veja as fotos das filhas de Thaeme Mariôto: