Filhas de Joaquim Lopes visitam casa da avó pela primeira vez

27/07/2022

Joaquim Lopes (41) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos cliques ao lado das filhas gêmeas, Sophia e Pietra (1), e a esposa, Marcella Fogaça.

Na publicação feita na tarde desta quarta-feira, 27, o ator e apresentador contou que as herdeiras visitaram pela primeira vez a casa da vovó, dona Laura Helena. Ele também mostrou que estava muito feliz de voltar ao local que sempre passava as férias e brincava bastante.

"Na casa da Vovó Laura. Que eu passei todas as férias, natais. Casa onde eu brinquei muito, aprendi muito e senti amor. Primeira vez delas aqui", começou ele. Em seguida, Joaquim contou que a filha ficou chamando pelo vovô, seu Antônio, que faleceu no ano passado. "Pietra ficou falando "vovô" o tempo inteiro. Eu sei que ele tava aqui… Eu vou achar essa mesma foto que tirei com a idade delas… #nois4", completou.

Recentemente, Marcella encantou os seguidores ao mostrar o passeio que fez com Joaquim, Sophia e Pietra. No Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de cinco registros muito lindos dos quatro no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e se derreteu: "Meus pilares. Nem sempre sei pra onde eu vou, mas sei que sempre será com e por vocês. Que dia lindo foi ontem!", disse ela.

