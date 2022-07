Filhas de Beyoncé tiveram discussão engraçada por conta de look

A mãe de Beyoncé, Tina Knowless, comentou em entrevista sobre um momento engraçado das netas Rumi e Blue por conta de uma roupa para irem à Disney

Publicado em 22/07/2022

Assim como a mãe, as filhas de Beyoncé (40) esbanjam estilo com suas roupas! Porém, a avó Tina Knowles (68) revelou que Rumi (5) e Blue Ivy (10) tiveram uma discussão por conta de um look.

Em entrevista ao site americano Oprah Daily publicada na última quinta-feira, 21, a mãe de Beyoncé revelou o desentendimento das netas.

Tina foi perguntada se incentivava seus netos a terem um estilo próprio. A avó contou que Rumi adora moda e gosta de escolher suas próprias roupas, foi então que Tina revelou a situação.

“Rumi colocou o short do Mickey Mouse. Então ela queria colocar um top brilhante impresso, que tinha as mesmas cores. Parecia muito bonito. Mas a Blue entrou e disse: ‘Minha mãe ficaria brava porque você está fazendo demais’. E Rumi disse: ‘É o meu estilo’”, contou a avó.

A mãe de Beyoncé apoiou a neta com o look escolhido. “Fiquei impressionada. Rumi ainda disse: ‘Mickey Mouse vai ficar tão animado. Ele vai subir e tirar uma foto comigo’. Ela é tão engraçada. E, você sabe, o Mickey veio e tirou uma foto com ela. Você tem que os deixar fazerem suas próprias coisas”, refletiu.

Tina ainda contou que os netos opinam na linha de roupas infantis da marca “Ivy Park” de Beyoncé: “Eles são pequenos fashionistas, e tem determinação definitiva sobre o que eles gostam e o que eles não gostam. Quando Beyoncé está fazendo as primeiras amostras, eles as pegam, e algumas coisas eles amam, e algumas coisas você pode dizer que não são suas favoritas. Então eles absolutamente dão seus pitacos na marca”.

Renaissance está chegando!

Após o lançamento do single Break My Soul, Beyoncé se prepara para lançar seu novo álbum intitulado Renaissance.

De acordo com uma entrevista dada por Tina, sua filha passou dois anos trabalhando neste novo projeto.

Nesta semana, Beyoncé liberou a track-list do álbum que contará com um total de 16 canções e será lançado no próximo dia 29.

Ver essa foto no Instagram

