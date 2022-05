Filha de Wesley Safadão arrasa na coreografia da nova música do pai: ''Minha dançarina oficial''

Ysis, filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas, impressionou os internautas ao fazer coreografia para nova música do pai

Wesley Safadão (33) surpreendeu os seus seguidores com um vídeo da filha, Ysis (7), nesta terça-feira, 24.

A filha do meio do cantor com Thyane Dantas(31) exibiu a sua habilidade na dança e impressionou os seguidores do pai co tamanho talento.

No vídeo, a menina faz a coreografia da nova música do artista, Tu Tava na Revoada, e chama a atenção com a fofura, beleza e simpatia.

"Com vocês Ysis, a dançarina oficial das minhas músicas!", escreveu o papai coruja na legenda da publicação.

Não demorou muito para os fãs rasgarem elogios para a pequena. "Dança pela família todinha", "Que princesa mais linda", "Artista", "Esquece, ela é extourada", "Dança muito", dispararam.

