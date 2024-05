Filha de Simone Mendes esbanja fofura ao aparecer na praia: 'Bebê milanesa'

Ela cresceu! Filha de Simone Mendes esbanja charme e muita fofura ao surgir tomando sorvete na praia; veja o clique raro da pequena

A filha de Simone Mendes com o empresário Kaká Diniz, Zaya Mendes Diniz, de 3 anos, esbanjou muita fofura ao surgir na rede social da mãe. Nesta terça-feira, 28, a famosa compartilhou um registro raro da herdeira curtindo uma praia fora do Brasil e encantou.

Viajando para celebrar o aniversário de uma amiga, a artista levou a herdeira mais nova e mostrou como ela está se divertindo. Cheia de estilo, Zaya deu um show de charme ao surgir de maiô estampado, maria-chiquinha com trança nos cabelos e saboreando um sorvete.

Usando um colar com seu nome e unhas pintadas, a filha da sertaneja passou dos limites da fofura ao surgir com a boca suja de sorvete. "Tem um bebê à milanesa", brincou Simone ao exibir a garota cheia de areia.

Ainda nos últimos dias, um show da famosa foi cancelado e o motivo foi exposto. Horas antes de entrar no palco, a assessoria dela avisou que não faria a apresentação por conta de um alto risco que a estrutura do local tinha.

Simone Mendes realiza sonho antigo

A cantora Simone Mendes conseguiu realizar um sonho antigo após algum tempo do fim de sua dupla com Simaria Mendes. Em conversa com o jornalista Leo Dias, a sertaneja deixou escapar a concretização de um desejo do passado e explicou o motivo de ter desembolsado uma grande quantia para isso.

Após vender o avião que tinha com a irmã e pagar algumas contas pendentes, a esposa do empresário Kaká Diniz contou que acabou de conseguir comprar sua própria aeronave. Segundo ela, a transação milionária foi a realização de um grande sonho antigo. A famosa ainda falou o que a motivou a adquirir o jatinho.

“Realizei hoje esse sonho. Comprei a minha asa dura [avião]. Eu comprei porque depois da dupla, o que tinha teve de vender. Foi uma bênção porque quando chega num ponto da carreira […] estar saindo dos shows e estar no aeroporto em filas, fica difícil ficar sempre disponível [pro fã]”,comentou com o jornalista sobre o sonho que acabou de realizar.