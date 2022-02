Filha de Mirella Santos surge toda estilosa em selfie no espelho e impressiona: ''Lindas''

Filha de Mirella Santos apareceu todo estilosa com a modelo e a dupla arrancou elogios na rede social

A filha de Mirella Santos (38) encantou em mais uma aparição na rede social da mãe!

Nesta terça-feira, 08, a modelo compartilhou uma foto no espelho com Valentina Muniz (7) toda estilosa e chamou a atenção.

Fazendo pose, a garota roubou a cena ao aparecer com um look azul e óculos escuros. Enquanto Mirella Santos posou com um conjuntinho estampado cheio de elegância.

"Oh… tempo para de voar! Só eu estou achando que o tempo está voando?", falou a mamãe sobre a herdeira estar crescendo.

Nos comentários, os internautas logo encheram a dupla de elogios. "Lindas", admiraram os fãs. "A cara da riqueza", brincaram outros.

Ainda recentemente, Mirella Santos celebrou o aniversário de sete anos de Valentina Muniz com uma festa temática especial.

Veja a foto da filha de Mirella Santos: