Filha de Mirella Santos rouba a cena em selfie mandando beijo

Na rede social, filha de Mirella Santos esbanjou fofura ao lado da mãe ao aparecer em selfie fazendo bico

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 11h29

A filha de Mirella Santos (38) e Wellington Muniz (48), Valentina Muniz (8), roubou a cena ao aparecer na rede social da mãe nesta terça-feira, 2, em uma selfie cheia de fofura.

De rosto coladinho com a herdeira, a modelo apareceu toda estilosa usando óculos escuros enquanto a garota, com algumas mechas do cabelo em azul, mandou beijo.

"My love, Valentina Muniz", falou Mirella Santos sobre a filha ser seu amor. Ao compartilhar o clique encantador, a famosa logo recebeu vários comentários dos seguidores.

"Vocês são lindas e maravilhosas", escreveram os internautas ao verem registro da dupla. "Valentina está uma mocinha linda", disseram outros.

Mirella Santos renova votos com o marido, Wellington Muniz, fora do Brasil

Nas últimas semanas, Mirella Santos e Wellington Muniz viajaram para das Maldivas e depois para Dubai para celebrarem 10 anos de casados. No local paradisíaco, o casal, pai de Valentina Muniz, renovou os votos da união.

Em sua rede social, a modelo impressionou ao exibir uma foto do momento cheio de amor. O look escolhido para o evento foi um vestido branco. Flores ainda foram usadas no cabelo e um arranjo na mão.

