Filha de Khloé Kardashian impressiona ao exibir estilo de inverno: ''Que linda''

Khloé Kardashian flagrou a filha, True Thopsom, cheia de estilo e chamou a atenção da web

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 16h56

Khloé Kardashian (37) atualizou as suas redes sociais com registros encantadores da filha, True Thopsom.

Seguindo o legado da família Kardashian-Jenner, a pequena já mostrou que tem um bom gosto para o estilo.

Para essa terça-feira, 22, a menina de três anos apostou em uma blusa de linho marrom com calça de moletom da mesma cor, uma jaqueta colorida, botas com pelinhos e uma bolsa para completar.

"Where did this pose come from [De onde essa posa veio]", brincou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os admiradores da família se derreteram pela fofura de True: "Como ela é linda", "É de família né", "A fofura dela é de outro mundo", "Meu deus que menina mais perfeita", dispararam.

