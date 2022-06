Filha de Claudia Leitte maquia a mãe e encanta os seguidores: ''Riqueza''

A cantora Claudia Leitte dividiu um vídeo fofíssimo de Bela lhe maquiando e derreteu o coração dos fãs

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 10h36

Bela (2), filha de Claudia Leitte (41), explodiu o fofurômetro ao surgir em um vídeo nas redes sociais da mãe.

A cantora compartilhou imagens de uma vídeo chamada com o marido, Márcio Pedreira (42), onde a herdeira passa batom da matriarca e nela mesma.

E claro que a fofura da pequena chamou a atenção dos seguidores, já que no registro ela exibe todo o seu carinho com beijos e abraços na artista.

"Riqueza", declarou Andressa Suita;"Coisa mais rica desse mundo", disse uma internauta; "Bela é encantadora meu Deus", comentou outra; "Não dou conta de tanto amor", elogiou uma terceira.

Recentemente, Cladia Leitte gravou seu novo DVD e contou com duas participações muito especiais com as cantoras Lucy Alves e Juliette.

CONFIRA A FOFURA DE BELA