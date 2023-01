Fernanda Lima publica clique encantador ao lado da filha caçula: "Lindas"

A atriz e apresentadora Fernanda Lima encantou os seguidores das redes sociais ao surgir ao lado da filha, Maria Manoela

Fernanda Lima (45) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um clique inédito ao lado da filha caçula, Maria Manoela (3).

Na imagem publicada no feed do Instagram na noite desta quarta-feira, 4, a atriz e apresentadora surgiu fazendo pose ao lado da herdeira, fruto de seu relacionamento com Rodrigo Hilbert (42), e recebeu diversos elogios dos seguidores.

"Que lindas", disse a humorista Dani Calabresa. "Que doçura!", comentou Monica Iozzi. "Sua filha é muito linda", escreveu uma seguidora. "Que fofura essa foto", falou mais uma. "Tal mãe, tal filha. Impressionante, são iguais", observou uma fã.

Além da menina, Fernanda e Rodrigo também são pais dos gêmeos João e Francisco, de 14 anos. Recentemente a apresentadora surpreendeu ao surgir com os dois em uma premiação da rede social TikTok. Eles esbanjaram estilo e simpatia na hora das fotos e chamaram atenção pelo tamanho.

Confira o clique raro de Fernanda Lima com a filha, Maria:

Desabafo sobre a carreira

Fernanda Lima surpreendeu os fãs ao fazer um desabafo sobre a sua carreira como atriz de novelas. Ela atuou nas novelas Bang Bang e Pé na Jaca, ambas na Globo, mas contou que sofreu com as críticas que recebeu na época.

"[...] Nunca fui atriz e não estudei pra esse lindo e difícil ofício, porém assim que minha participação no Video Game se encerrou em 2005, na falta de algum programa pra apresentar, fui testada para o papel de Diana Bullock em Bang Bang, novela faroeste da Globo. Passei. Me joguei completamente naquela aventura, talvez para driblar a minha nenhuma experiência como atriz. Foi duríssimo", disse ela.

"Todos os problemas que a novela enfrentou foram creditados a mim. A imprensa me massacrou. Sofri, chorei, ralei muito para dar o melhor que pude quando nem força tinha mais. Quando terminou, fui escalada para encarar mais uma protagonista, a top model metida a besta Maria Bô, de Pé na Jaca... Ao fim da experiência de viver dois anos entre estúdios e externas em cerca de 25 cenas por dia, resolvi focar de uma vez por todas no meu objetivo principal que era apresentar programas na TV Globo", recordou.

