Esposa de Zé Neto mostra vídeo da festa luxuosa no aniversário do filho

Natália Toscano, esposa do cantor Zé Neto, compartilhou um vídeo da festa de aniversário do filho José Filho

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 19h34

Nesta sexta-feira, 29, Natália Toscano (31) publicou momentos da festa de aniversário do seu filho José Filho, que completou cinco aninhos!

A esposa do cantor Zé Neto (32) compartilhou um vídeo com alguns momentos da comemoração do aniversário do filho mais velho.

“Um pedacinho do que foi o aniversário do José Filho. Foi lindo, emocionante, ele se divertiu e comemorou demais”, escreveu a mãe sobre a festa do filho que teve o tema de dinossauros.

O pequeno José Filho completou seus 5 aninhos no dia 21 de julho e recebeu uma bela homenagem da mãe no Instagram.

