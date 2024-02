Esposa de Roberto Justus se diverte com festinha temática: 'Bloquinho da família'

Ana Paula Siebert organizou uma festinha de Carnaval para a herdeira, Vicky, e as filhas gêmeas de Fabiana Justus, Chiara e Sienna

A influenciadora Ana Paula Siebert, esposa do empresário Roberto Justus, organizou uma festinha especial com tema de Carnaval para a herdeira, Vicky, de três anos de idade, e as filhas gêmeas de Fabiana Justus, Chiara e Sienna, de cinco anos.

Através das redes sociais, ela mostrou detalhes da preparação do evento na mansão da família Justus. Em registros publicados, é possível observá-la fantasiando as crianças, que não escondem a felicidade de estarem na folia.

"Hoje temos bloquinho da família Justus. Eu comprei as fantasias para as crianças e umas maquiagens de rosto, vai todo mundo se enfeitar. E depois tem guerra de espuma", se divertiu Ana Paula Siebert. Na legenda, ela contou que acaba se divertindo mais que as pequenas.

Vicky, Chiara e Sienna esbanjaram fofura ao posarem para as fotos fantasiadas de sereias. Vale lembrar que Ana Paula está ajudando a cuidar das gêmeas de sua enteada, Fabiana Justus, enquanto ela está internada em tratamento contra um câncer.

As meninas foram recebidas com muito amor e carinho na casa do avô, Roberto Justus, e da 'vódrasta', termo carinhoso pelo qual Ana se autodenomina.

Confira as imagens:

Ana Paula Siebert explica motivo de não visitar Fabiana Justus no hospital

Esposa do empresário Roberto Justus, Ana Paula Siebert explicou o motivo de ainda não ter ido visitar a enteada, Fabiana Justus, diagnosticada com leucemia mieloide aguda. No último domingo, 11, ela foi questionada por seguidores sobre sua ausência durante a ida do marido ao hospital.

Através de seu Instagram oficial, Ana Paula abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os internautas e respondeu a dúvida. A influenciadora revelou que não a visitou porque não pode, e não porque não quer.

"Adoraria! Queria muito! Mas como ela [Fabiana] explicou. Foi uma exceção para pai e mãe", respondeu ela. Na última sexta-feira, 09, Roberto Justus fez uma surpresa para a filha e permaneceu o tempo todo de máscara facial, com certo distanciamento entre os dois por questões de segurança.

O encontro foi registrado e compartilhado pelo empresário em suas redes sociais. "Como é bom estar com ela! Quanta força e determinação ela está mostrando! E o que ela está linda? O amor que tenho por você é maior que qualquer dificuldade! Estamos juntos rumo à sua cura total, meu amor", escreveu o pai de Fabiana Justus na legenda.