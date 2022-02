Em clima de carnaval, Bruna Spínola mostra a filha fantasiada: ''Primeiro bailinho''

Maria Luísa, a filha de Bruna Spínola, se fantasiou para o primeiro baile da escola

Bruna Spínola (34) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto da filha, Maria Luísa (2).

Na foto compartilhada em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 24, a menina aparece fantasiada para o para seu primeiro baile na escola.

"E não é que Malu foi picada pelo bichinho do Carnaval? Hoje foi o primeiro bailinho dela na escola e ela simplesmente amou!!!! Puxou o papai. Fui buscá-la e ela estava eufórica, super animada com a bandinha. Vai ser nossa companheirinha nos próximos carnavais sim ou com certeza??? Kkkkkkk!", escreveu a atriz, mostrando a menina com um vestido rosa, óculos de sol e coelho de pelúcia, Sansão, da Turma da Mônica.

A foto de Maria Luísa fantasiada recebeu vários elogios. "Princesinha linda", disse uma seguidora. "Que lindeza", afirmou outra. "Que linda. Zerou o carnaval", falou uma terceira.

A menina, vale dizer, é fruto do relacionamento de Bruna com o cineasta René Sampaio (47).

Bruna relembra clique de seu casamento

Em dia de #tbt, Bruna Spínola relembrou um clique muito especial. A atriz compartilhou nas redes sociais uma foto do dia do seu casamento com René Sampaio e fez uma declaração para o marido. "#Tbt de um dos dias mais especiais de nossas vidas! Ah @renesampaiocinema, como eu te amo! Obrigada por todos esses anos de muito amor e companheirismo", escreveu ela na legenda da publicação.

