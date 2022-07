Eliana surge em clima junino com os filhos e encanta a web: ''Família linda''

A apresentadora Eliana preparou uma festa junina para a família e encantou ao posar com os filhos, Arthur e Manuela

CARAS Digital Publicado em 03/07/2022, às 09h08

A noite do último sábado, 2, foi de muita diversão na mansão de Eliana (48)! A apresentadora preparou uma festa junina para a família e fez questão de dividir alguns registros com os seguidores.

No perfil do Instagram, a artista revelou o look para o evento e ainda posou ao lado dos filhos, Arthur (10) e Manuela (4).

Para a ocasião, Eliana apostou em um vestido curto e com mangas bufantes com estampada de girassóis, e colete jeans.

E claro que os herdeiros seguiram na mesma linha da mamãe e surgiram com looks combinando.

"Benção", declarou ela ao aparecer com os filhos.

Os admiradores da família se encantaram com os registros. "Arrasou demais no look, amei", "Muito fofo esse trio combinando", "Tal mãe, tal filhos", dispararam.

CONFIRA A FESTA JUNINA DE ELIANA

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)