Eliana mostra reencontro com os filhos após viagem: ''Amor que chega a doer''

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 12h54

A apresentadora Eliana (48) encheu seu feed de amor ao compartilhar momento com os filhos!

Na terça-feira, 05, a artista registrou o reencontro com os herdeiros Arthur (10) e Manuela (4) após viagem na companhia do marido, Adriano Ricco, para Miami, nos Estados Unidos.

Em seu feed no Instagram, a loira publicou um vídeo em que aparece no maior chamego com o primogênito, fruto do relacionamento de Eliana com o produtor musical João Marcello Bôscoli, filho da cantora Elis Regina (1945 - 1982), com quem foi casada de 2008 a 2014, e a caçula, do atual casamento.

Dentro de carro, Eliana trocou carinhos e beijos com os filhos e declarou seu amor.

"Fazer uma viagem ou uma programação só com o marido, sem os filhos, é revigorante pro casal. Foi maravilhoso! Mas é impossível não sentir saudades dos pequenos. Agradeço a Deus todos os dias por receber estes presentes em minha vida. Amor que chega a doer. Olha esse momento do reencontro?! Num guento!!", se derreteu Eliana na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram o trio. "Família é o nosso bem maior, amada! Parabéns por sua linda família!", "Lindo de se ver!", "Verdade nossos filhos são as bênçãos mais preciosa de Deus", disseram.

Eliana se declara para a amiga Xuxa

Recentemente, Xuxa completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem da amiga Eliana, que recordou entrevista engraçada. "Xuxa Meneghel, parabéns! E para homenageá-la, decidi relembrar dessa brincadeira que fizemos aqui em casa para o @programaeliana em 2019! Amiga, que hoje você possa curtir esse dia com muita alegria ao lado de todas as pessoas que você ama. Saúde e feliz ano novo. Luv", declarou.

Confira o registro encantador de Eliana com os filhos: