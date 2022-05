Eliana encanta ao mostrar momentos especiais com a filha

Apresentadora Eliana compartilhou vídeo com momentos especiais ao lado da herdeira e encantou

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 13h19

A apresentadora Eliana (48) encantou ao compartilhar um vídeo com a filha!

Nesta quinta-feira, 19, a comunicadora do SBT mostrou momentos especiais ao lado da herdeira, a pequena Manuela (4), e esbanjou amor.

Na legenda, Eliana aproveitou para falar sobre a conexão que tem com a garota. "Ser mãe é ganhar uma amiga (o) confidente e companheira pro resto da vida. Aqui em casa minha mãe e minha irmã são os meus fechamentos", contou ela.



"Arthur também é meu companheirão, mas atualmente não está muito afim de registros. Que essa trend possa aquecer os corações neste dia frio", escreveu sobre o filho mais velho.

Ainda nos últimos dias, no Dia da Família, Eliana deixou os fãs encantados com fotos inéditas ao lado dos filhos e do noivo viajando.

Eliana encanta ao mostrar momentos com a filha: