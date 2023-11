Eles cresceram! Luma Costa abre álbum de fotos de viagem com os filhos

A atriz Luma Costa encantou os seguidores ao postar fotos da sua viagem com os dois filhos

Luma Costa encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 19, ao abrir o álbum de fotos da viagem que fez ao lado dos dois filhos, Antônio, de 9 anos, e Eduardo, 4, fruto de seu casamento com o empresário Leonardo Martins.

A atriz e os herdeiros viajaram para Trancoso, na Bahia, e aproveitaram para se divertir na praia. Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista mostrou os meninos usando uma bermuda com a mesma estampa, e também correndo pela areia.

Luma também surgiu em alguns cliques agarradinha com Antônio e Eduardo. Ela esbanjou beleza e seu corpo sarado ao surgir de biquíni e com a estampa da bandeira do Brasil. Ao compartilhar as imagens, a loira celebrou a maternidade. "Melhor parte da minha vida, ser mãe", declarou ela.

Os fãs elogiaram os registros. "Lindos", disse uma seguidora. "Como eles estão grandes", observou outra. "Ser mãe é a coisa mais legal do mundo. Lindas fotos!", afirmou uma fã. "Quantas fotos lindas. Amei", comentou mais uma.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luma Costa (@lumacostaa)

Luma Costa abre o coração sobre viver com ansiedade

Durante uma interação com seus mais de um milhão e meio de seguidores no Instagram, Luma Costa aconselhou internautas que, assim como ela, sofrem com a ansiedade. A atriz lembrou de um episódio específico que vivenciou no final do ano passado, quando chegou a parar no hospital por burnout.

"Não 'tive' ansiedade. Eu tenho e acredito que é uma coisa que vai me acompanhar. Só aprendi a lidar melhor com as crises Um burnout é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, geralmente linkado a muito trabalho, foi um ano insano."

"Este início de ano consegui priorizar bem as crianças e dizer alguns 'não's' bem relevantes. Acho que esse ano serei mais equilibrada. Se puder te dar um conselho: terapia. Principalmente se sentir tristeza... Coloca para fora! Falar para alguém ajuda muito a olhar de frente o problema", afirmou.