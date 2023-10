Eles cresceram! Filhos de Alexandre Nero esbanjam fofura em novas fotos

Alexandre Nero revela fotos de como curtiu o final de semana ao lado dos dois filhos, Noá e Inã

O ator Alexandre Nero mostrou o seu lado de papai coruja ao mostrar novas fotos dos seus filhos, Noá, de 6 anos, e Inã, de 3 anos, frutos do casamento com Karen Brusttolin. Os três apareceram sorridentes e juntinhos ao curtirem o feriadão com direito a muitas brincadeiras.

Nas fotos, o artista registrou os brincando em restaurante durante o passeio em família. “Como foi o seu feriadão com as suas crias por aí? Nas fotos encontramos a paz… No vídeo encontramos a vida”, disse ele na legenda.

O ator está de férias das novelas desde o fim de Travessia, trama das 9 da Globo.

Alexandre Nero perdeu os pais na adolescência

Em uma entrevista recente no programa Encontro, Alexandre Nero relembrou o impacto em sua vida ao perder os pais quando era adolescente. "Eu achava que ia morrer a qualquer momento, então não estava nem aí. A convivência da morte era diária. Ou eu ia morrer ou as pessoas que eu amava iam morrer", disse ele.

E completou: "Eu perdi o chão da vida, as minhas memórias foram esquecidas. Minhas memórias se foram com eles. Eu não tinha passado. Passei a lidar de outra forma com a morte. Só com a chegada dos meus filhos, foi meu alerta. A partir de agora, não posso morrer mais. Não quero que eles passem pelo que eu passei. Eles precisam de mim".