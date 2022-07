Duda Nagle, Zoe e Leda surgem juntinhos em selfies hilárias: ''Sempre uma farra''

Duda Nagle diverte a web ao compartilhar registros inéditos ao lado de Zoe e Leda

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 16h45

Não é segredo para ninguém que Duda Nagle (39) é uma pessoa completamente apaixonada por sua família.

Nesta segunda-feira, 11, o ator fez questão de deixar isso claro mais uma vez.

Em seu Instagram, ele publicou uma sequência de duas selfies super descontraídas e divertidas ao lado de Zoe (3) e de Leda Nagle (71).

Nas imagens, é possível ver o pai-coruja carregando a herdeira em seus ombros ao posar sorridente com a mãe.

“Sempre uma farra na casa da vovó Êda”, escreveu o parceiro de Sabrina Sato (41) na legenda.

Os internautas não se aguentaram com os registros. “Lindos”, “cara do pai com a simpatia da mãe”, “coisa boa é casa de vó!”, “que fofura”, “belas imagens”, “tantas emoções positivas” e “sorte ter uma avó assim”, disseram alguns nos comentários.

Veja os cliques descontraídos de Duda Nagle, Zoe e Leda Nagle: