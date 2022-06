Duda Nagle se diverte com Zoe em hotel de luxo no Rio de Janeiro: ''Que farra''

O ator Duda Nagle compartilhou um vídeo super divertido com a filha Zoe em hotel de luxo

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 12h34

Nesta terça-feira, 28, Duda Nagle (39) atualizou as suas redes sociais com um vídeo fofíssimo com a filha, Zoe (3).

Durante a estadia da família no Rio de Janeiro, eles se hospedaram no Hotel Copacabana Palace e, claro que não faltou diversão.

No registro, o papai coruja mostra um momento de muita alegria e risada com a herdeira enquanto eles correm pelos corredores do local.

"Que farra!!! Hahahahaha correria no corredor do Copacabana Palace", escreveu o ator na legenda da publicação.

Durante a chegada da família na cidade maravilhosa, a pequena Zoe chamou a atenção dos paparazzi do local.

CONFIRA O VÍDEO DE ZOE COM DUDA NAGLE