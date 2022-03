Duda Nagle se derrete ao mostrar Zoe nadando: ''Emocionante''

O ator Duda Nagle mostrou a filha, Zoe, nadando sem boia e comemorou a conquista da herdeira

CARAS Digital Publicado em 28/02/2022, às 19h05

Duda Nagle(38) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para dividir um momento muito especial.

No feed do Instagram, o marido de Sabrina Sato(41) compartilhou um vídeo em que Zoe (3), a filha do casal, nada pela primeira vez sozinha.

O ator não escondeu a emoção e se derreteu pelo momento. "Viva!!!!!! Ontem foi um dia histórico para família Sato Nagle, Zozô nadou. Batendo os pés e mãos, sem boia, nadou por poucos segundos, alguns poucos centímetros, mas já foi o suficiente pra desbloquear uma nova fase da sua vida", celebrou ele.

Em seguida, Duda falou sobre a felicidade de presenciar uma nova conquista na vida da menina. "Emocionante. Que honra e que privilégio poder participar desse momento. Obrigado Papai do Céu", completou ele.

Os seguidores ficaram contentes com a conquista de Zoe. "Ahh que demais, Viva a Zozo", disse uma internauta. "Que máximo! A cada dia uma conquista", escreveu outro. "Ela é muito fofinha! Apaixonada por ela", afirmou uma seguidora. "Que linda. Parabéns pela conquista Zoe", falou uma fã.

