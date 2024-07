Duda Nagle curte dia de aventuras ao lado de Zoe, sua filha com Sabrina Sato

Duda Nagle está aproveitando férias com Zoe, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato, e compartilhou clique ao lado da pequena

Duda Nagle mostrou uma parte do seu dia cheio de aventuras ao lado da filha, Zoe, fruto de seu antigo casamento com Sabrina Sato. O empresário está aproveitando as férias ao lado da herdeira, enquanto a apresentadora está aproveitando dias no Japão.

Em seu perfil no Instagram, compartilhou com os seguidores uma selfie com a pequena durante um passeio de bicicleta que fez na ciclovia que une São Conrado com a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. "Hoje levei minha parceirinha de aventura pra andar de bike na praia", escreveu ele ena legenda.

A dupla recebeu uma chuva de elogios dos internautas: "Zoe é feliz do jeito dela, sempre sorrindo", escreveu uma usuária nos comentários da publicação, "O pai que toda criança merecia ter, e ela é sua cara!", exaltou outro, "Dá gosto ficar apreciando esta foto. Muita coisa boa envolvida em um único registro...", disse uma terceira.

Recentemente ele já havia compartilhado fotos divertidas ao lado da pequena e até recebeu um comentário da mãe da garota, o filho de Leda Nagle postou um vídeo com a menina na praia. No colo do pai, Zoe apareceu contente no dia ensolarado usufruindo da beleza do local e os internautas admiraram o momento especial de pai e filha.

Sabrina Sato flagra a filha pintando seu carro

A apresentadora Sabrina Sato mostrou mais um momento artístico de sua filha com o ator Duda Nagle, a pequena Zoe, de 5 anos. Recentemente, a famosa gravou a herdeira pintando um de seus brinquedos e chamou a atenção com o que ela estava aprontando.

Após passar tinta nos espelhos do apartamento luxuoso onde moram em São Paulo, a menina resolveu mudar a cor de seu carro de brinquedo. Zoe então misturou as cores vermelha e branca para ter um rosa e transformar seu veículo com criatividade.

"Zoines, por que você tá pintando seu carro de rosa?", questionou Sabrina Sato ao ver a garota com um pincel na mão. "Porque eu amo rosa e eu quero muito brincar, eu gosto de rosa", respondeu Zoe para a mãe. Veja como ficou aqui.