Deborah Secco se derrete ao mostrar áudios da filha, Maria Flor: ''Não aguento''

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 09h35

A atriz Deborah Secco (42) encheu seu feed de amor ao mostrar um momento fofo com a filha!

Na terça-feira, 12, a atriz compartilhou com os seguidores alguns áudios que recebeu no WhatsApp da herdeira, Maria Flor (5), fruto do casamento com Hugo Moura (32).

Nos aúdios, a pequena diz: "Oi, mamãe! Estou brincando aqui, eu te amo muito, só para te falar isso. Te amo muito, muito, muito, muito! Te amo mais do que o céu, mais do que o infinito. Mãe, eu estava pulando corda, agora eu vou sentar um pouquinho e depois do almoço eu vou te abraçar e beijar um pouquinho e depois para a casa da vovó. Vou respirar um pouquinho aqui. Vou te abraçar e beijar um pouquinho, mas depois eu posso ir para a vovó? Mamãe, eu vou dormir, eu te vejo depois de amanhã!".

"Áudios da Maria para morrer de amor enquanto ela para pra respirar um pouquinho (risos). Eu não aguento minha Fifi!", babou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs ficaram encantados com as falas da garotinha. "Que lindezaaaaa socorrooooooorrr", disse Linn da Quebrada (31). "Oooooo meu Deus", se derreteu Danni Suzuki. "Gente, eu AMEIIII “respirar um pouquinho”. Vou usar muito agora", destacou Lorena Comparato. "O Amor mais puro do mundoo", comentou uma fã. "Que amor", exaltou outra.

Deborah Secco e Maria Flor surgem fazendo dancinha

A pequena Maria Flor roubou a cena na web ao fazer dancinha com a mãe, Deborah Secco. As duas arrasaram ao recriar os passos de Desenrola Bate Joga de Ladin, música que viralizou nos aplicativos de vídeo, devido à coreografia divertida.

