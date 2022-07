Deborah Secco publica vídeo divertido na companhia da filha, Maria Flor: ''Partiu férias!''

Deborah Secco fez uma brincadeira com a filha, Maria Flor, ao gravar um vídeo se preparando para suas férias

04/07/2022

Nesta segunda-feira, 4, Deborah Secco (42) decidiu usar suas redes sociais para celebrar, ao lado da filha, Maria Flor (6), o início de suas férias.

A atriz publicou um vídeo divertido, onde ela aparece ao lado da herdeira, usando pijamas iguaizinhos com estampa de girafas e, como em um passe de mágica, a dupla troca de roupa e aparece com looks estilosos, prontas para a próxima viagem.

Na legenda, a mamãe babona escreveu: "Partiu férias! Eu e ela... Adivinhem pra onde nós vamos?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindas!", disse um. "Maravilhosas!", falou outro. "Boas férias!", desejou um terceiro. "Que amor!", escreveu um quarto.

Confira o vídeo divertido que Deborah Secco fez ao lado da filha, Maria Flor: