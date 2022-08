David Beckham curte show de The Weekend ao lado da filha Harper Seven

O ex-jogador de futebol David Beckham levou sua filha caçula Harper Seven para um show do cantor The Weekend nos Estados Unidos

David Beckham aproveitou o final de semana ao lado da filha caçula Harper Seven! No último sábado, 8, o ex-jogador de futebol da Inglaterra levou a filha para se divertir em um show do cantor The Weekend, nos Estados Unidos.

O ex-atleta postou em seu Instagram onde apareceu dançando alguns hits de The Weekend ao lado da filha. “Momento pai vergonhoso. Quase não deu tempo chegamos lá no fim e eu fiz a Harper Seven rir”, escreveu David na legenda da publicação.

Os seguidores do marido da ex-Spice Girl Victoria Beckham, rasgaram elogios para a caçula da família. “A felicidade na cara da Harper diz tudo”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Ela é tão fofa, e está crescendo tão rápido”.

Em outra postagem, o britânico ainda publicou uma foto de Harper, que recentemente comemorou aniversário de 11 anos, dançando ao som de The Weekend. Pai e filha também posaram para uma foto ao lado do cantor.

Viagem a dois!

Recentemente, David e Victoria Beckham fizeram uma viagem romântica de barco na Itália. O casal compartilhou diversos momentos da viagem nas redes sociais.

O ex-atleta publicou um vídeo brincando com a esposa que se exercitava do meio do barco. Em outro vídeo, a ex-Spice Girl aparecia cantando um de seus hits em um karaokê.

Brooklyn Beckham, filho de David e Victoria, também compartilhou fotos de viagem ao lado da atriz Nicola Peltz. Os dois se casaram em abril deste ano.