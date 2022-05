Dany Bananinha mostra spoiler do primeiro ensaio fotográfico com a filha: "Nasceu pronta"

Nas redes sociais, Dany Bananinha mostrou alguns trechos do ensaio fotográfico que fez ao lado de Lara

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 20h43

Dany Bananinha (45) dividiu com os seguidores das redes sociais um momento muito especial ao lado da filha, Lara (2).

A assistente de palco publicou em seu perfil no Instagram um vídeo com spoilers do primeiro ensaio fotográfico que fez ao lado da herdeira, fruto de seu relacionamento com o fisioterapeuta Pedro Koellreutter.

Na publicação feira na noite desta quarta-feira, 4, Dany contou que a filha "modelou como uma criança veterana", e explicou que nunca fez um ensaio da menina, já que ela nasceu em meio a pandemia da covid-19.

"#spoiler Do nosso 1 ensaio fotográfico juntas. ENSAIO DIA DAS MÃES. Hoje tive a confirmação de que a Lara nasceu pronta, rs. Além da atriz maravilhosa que ela é, ela modelou como uma criança veterana em ensaios fotográficos. Mas também foi o primeiro dela, como ela nasceu no AUGE da pandemia, eu fiquei com medo de fazer ensaio newborn", contou ela.

Dany confessou que gostaria de ter feito um ensaio da filha quando ela era pequeninha. "Fico com o coração partido quando lembro, porque ela era bebê beiçuda e linda. Teria ficado muito lindo. Mas Deus sabe o que faz, e pela nossa segurança, foi melhor assim", afirmou.

Ela também fez um agradecimento e lembrou de um comentário feito por sua mãe. "Obrigada Deus, nunca vou deixar te agradecer a todo instante por esse presente de filha. Mesmo com a minha mãe doida gritando: Chegaaaaaaa Danielle, Deus já deve estar enjoado de tanto que você fala com ele e agradece. O homem tá ocupado Danielle hahahahaha ela é doída, você conhece bem Teresuda, né Deus?! Não liga. Deu tudo certo! Gratidão", finalizou.

Batizado

Dany Bananinha batizou a filha, Lara, aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Em seu perfil no Instagram, ela mostrou as fotos da celebração, dentre elas, algumas ao lado do apresentador André Marques (42), padrinho da menina.

"Minha filha Lara. Que a sua vida seja tão bela e abençoada quanto o dia do seu batismo. Mantenha sua fé em nosso bom Senhor, pois ele o abençoou com todas as oportunidades. Que nosso bom Deus seja amoroso com você por toda a sua vida. Feliz Batizado Lara! Te amamos", escreveu ela em um trecho.

