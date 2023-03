Com festa intimista, Camilla Camargo comemora aniversário da filha caçula: "Minha vida"

A atriz Camilla Camargo comemorou o aniversário de dois anos da filha caçula, Julia, com uma bela homenagem na web

Julia, filha de Camilla Camargo (37) e Leonardo Lessa, completou dois anos de vida nesta sexta-feira, 17, e a mamãe coruja comemorou a data com uma festa intimista.

No feed do Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos em que a herdeira aparece soprando as velinhas do seu bolo de aniversário ao lado do irmão, Joaquim (3), e se derreteu pela menina.

"Lindeza da minha vida, amor meu, meu coração fora do peito, minha menina cheia de personalidade que tem o olhar mais lindo que conheço. Há 2 anos vinha ao mundo a menina que sempre pedi a Deus. Te amo, te amo e amo te amar, amo aprender com você, com suas frases únicas, seu jeito potente, moleca, charmosa, cheia de luz", declarou a mamãe coruja.

Camilla seguiu a publicação agradecendo pela vida de Julia. "Obrigada meu amor por me presentear todos os dias com seu carinho, amor, abraços, meu grudinho. Que você seja muito feliz meu amor, que Deus te proporcione tudo de melhor nessa vida, a mamãe só quer você feliz e sempre estará aqui pra você e por você. Obrigada por fazer sentido a minha vida (você e seu irmão)", finalizou.

Confira a homenagem de Camilla Camargo para a filha:

Camilla Camargo esbanja corpaço de biquíni

A filha de Zezé Di Camargo (60) com Zilu Camago (64), deixou seus seguidores de queixo caído ao compartilhar um registro de seu momento de descanso enquanto curtia o dia de sol na fazenda da família. Na beira da piscina natural, Camilla Camargo posou com seu biquíni hiper colorido, no modelo hot pants, e espantou os fãs com seu físico desenhado.

