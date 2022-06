Cesar Tralli recorda clique dançando com a filha e encanta: ''Nos embalos de Manu''

Em dia de tbt, jornalista Cesar Tralli recorda clique dançando com a filha, Manu, e encanta Ticiane Pinheiro

Redação Publicado em 09/06/2022, às 09h43

Cesar Tralli (51) deixou os seus seguidores com o coração quentinho ao dividir um clique fofíssimo com a filha, Manu (2), fruto do seu relacionamento com Ticiane Pinheiro (45).

O apresentador aderiu a corrente do tbt desta quinta-feira, 09, e recordou uma foto divertida e encantadora com a herdeira e arrancou elogios dos internautas.

Na imagem, os dois aparecem dançando e sorrindo para a câmera: "Tbt de um lindo rolê… Que terminou em baladinha. Ela e eu", declarou ele completando com #NosEmbalosdeManu.

Além dos seguidores, o registro encantou a esposa do apresentador, que não poupou amor nos comentários: "Amo vocês", escreveu a apresentadora do Hoje em Dia.

