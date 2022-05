Cesar Tralli publica clique matinal com a filha, Manu, e encanta: ''Que fofura''

O jornalista Cesar Tralli derreteu o coração dos seguidores ao compartilhar uma foto com a filha, Manu

CARAS Digital Publicado em 07/05/2022, às 11h12

Cesar Tralli (51) deixou os seus seguidores com o coração quentinho ao dividir um clique fofíssimo com a filha, Manu (2), fruto do seu relacionamento com Ticiane Pinheiro (45).

No perfil do Instagram, o jornalista publicou uma foto matinal com a herdeira e arrancou elogios dos internautas.

Na imagem, a pequena aparece de pijama no colo do pai enquanto os dois posam para a câmera.

"Sabadouuuu! Bom dia! Com aquela cara de sono… mas sem perder o pique", escreveu ele na legenda da publicação.

Não demorou muito para os admiradores comentarem. "Que foto linda! Dia a dia gostoso com a filhota", "Lindos demais", "Como ela cresceu!", dispararam.

CONFIRA O CLIQUE DE CESAR TRALLI E MANU