Cecilia Malan encanta ao publicar clique raro da filha, Olimpia: "Que fofura"

A jornalista Cecilia Malan se derreteu ao compartilhar um clique da filha nas redes sociais

Cecilia Malan (39) encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 7, ao compartilhar um clique raro da filha, Olimpia (3).

Na foto publicada no feed do Instagram, a menina aparece fazendo pose e toda sorridente após brincar na neve com a mamãe, e a jornalista da TV Globo aproveitou para se declarar para a herdeira.

"Num dia de tanta notícia devastadora, eu só pensava nela. Abracei mais forte quando cheguei em casa. E pedi um pouco da inocência dessa idade pra aguentar os tormentos da vida adulta. Tô aqui de coração partido pelas famílias na Turquia e na Síria", escreveu Cecilia na legenda da publicação, se referindo ao tremor de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia, perto da fronteira com a Síria, nesta última segunda-feira, 6.

Os seguidores da jornalista elogiaram Olimpia e também lamentaram o ocorrido na Turquia. "Crianças nos salvam! Amor puro!", disse uma internauta. "Uma tragédia! Quanta dor e tristeza! Deus tenha Misericórdia!", falou outra. "Sua filha é linda", comentou uma fã. "Que fofura", escreveu mais uma.

Confira a foto da filha de Cecilia Malan:

Foto ao lado de Murilo Benício

O namoro de Murilo Benício e Cecilia Malan está indo muito bem e eles até assistiram à final da Copa do Mundo do Catar juntos e com vários amigos famosos. A primeira foto deles juntos foi publicada pela atriz Regina Casé em seu perfil no Instagram. Ela exibiu uma foto de todos os amigos juntos durante um encontro especial e os fãs mais atentos perceberam que Murilo e Cecilia estavam próximos no meio do pessoal.

