Carolina Kasting posta foto rara ao lado dos dois filhos e impressiona: ''Estão lindos e crescidos''

Em foto rara com os herdeiros, Carolina Kasting se declara para Cora e Tom

CARAS Digital Publicado em 26/06/2022, às 10h08

Carolina Kasting (46) pode até ser discreta sobre sua vida pessoal. Porém, no final da noite do último sábado, 25, isso mudou um pouco.

A atriz usou seu Instagram para publicar registros super raros nos quais apareceu ao lado de Cora (17) e Tom (5), seus filhos.

Na sequência de duas fotos é possível ver os três abraçadinhos e dando sorrisos singelos para a câmera.

Como legenda do post, a artista se declarou para os herdeiros. “Faço aniversário dia 12 de julho. Todos sempre estavam de férias, mas as comemorações de São João, que antecedem a comemoração do meu nascimento, nunca vão sumir do meu coração”, começou.

“O pau de sebo, a fogueira, barraquinhas com jogos e prêmios, correio elegante, maçã do amor, o frio, pinhão, paçoca, milho, quentão e o calor das danças de quadrilha. Foi um dia especial, comemorar com meus filhes a Festa Junina. Tom e Cora são o que há de mais valioso em minha vida. Somos feitos da mesma força, que vem do amor do pai deles, Maurício Grecco. Rezo para que nossa fogueira esteja sempre acesa, que nossos olhos mirem as estrelas”, afirmou Carolina em seguida.

Ao final, ela escreveu um versinho de uma música típica de Festa Junina: “‘O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração’”.

“Lindezas!”, “todos com a mesma carinha”, “como estão lindos e crescidos” e “maravilhosos”, disseram alguns seguidores nos comentários da publicação.

Confira os cliques de Carolina Kasting com seus filhos, Cora e Tom: