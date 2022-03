Carolina Ferraz encanta ao mostrar como a filha caçula cresceu

Apresentadora Carolina Ferraz compartilhou foto com a herdeira mais novo e encantou ao mostrar como ela está grande

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 14h17

A apresentadora Carolina Ferraz (54) encantou ao compartilhar uma foto com a herdeira caçula.

Nesta quarta-feira, 23, a artista recriou um clique com a filha mais nova, Isabel Marins (6), e mostrou como ela cresceu.

"Há um ano atrás no dia de hoje fizemos essa foto, minha caçula cresceu tanto nesse ano! Continua minha fofuxca mais linda do mundo. E vocês, o que estavam fazendo no dia de hoje a um ano atrás?", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas admiraram o registro da famosa com a pequena. "Lindas", elogiaram os seguidores. "Uma bonequinha", disseram outros.

Mãe de duas garotas, Carolina Ferraz vem impressionando na rede social ao mostrar seu corpo real em cliques de biquíni e até em vídeo dançando.

Veja a foto de Carolina Ferraz com a filha: