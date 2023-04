Carol Castro se derrete ao mostrar a filha banguela: "A primeira janelinha"

A atriz Carol Castro encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto da filha, Nina, exibindo o sorriso banguela

Carol Castro(39) encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 5, ao compartilhar uma foto da filha, Nina (5), fruto de seu relacionamento com Felipe Prazeres.

Na foto publicada no feed do Instagram, a atriz mostrou a herdeira dando um lindo sorriso banguela, e deu detalhes sobre como a pequena perdeu seu primeiro dentinho.

"A 1ª janelinha a gente nunca esquece!!! Ai que emoção… ser mãe é indescritível. Ela nem sentiu. Foi comendo maçã, eu acho. Num parque do Rio. Não deu pra guardar e nem pra deixar pra fada do dente… Mas esse 1º sorriso banguela é impagável!!!! Mãe babona, sim ou com certeza?", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com o clique de Nina sem o primeiro dentinho. "Que amor", disse uma seguidora. "É linda!!!! A fadinha do dente se antecipou e levou!", escreveu outra. "Está linda demais", falou mais uma fã.

Confira a foto da filha de Carol Castro sem o dente:

Nova personagem

De volta às novelas, a atriz Carol Castro celebra a importância da trama de sua personagem em Amor Perfeito, folhetim que ocupa o horário das 18h na Globo. Na história, ela vive Darlene, uma mulher com um romance proibido com um padre, e mãe solo de uma menina que ficou paraplégica após contrair poliomielite.

"Com certeza ser mãe ajuda muito na composição dessa personagem, só sendo mãe para saber desse amor incondicional, desse carinho e cuidado independente de outra coisa", acrescenta. Apesar de ter ficado afastada das telinhas da televisão por alguns anos, a artista reforça que não parou de trabalhar – com projetos nos cinemas e streaming.

