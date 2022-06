Carmo Dalla Vecchia prepara docinhos para o filho, Pedro, e encanta a web: ''Que paizão''

O ator Carmo Dalla Vecchia surpreendeu os seguidores ao exibir os donuts que fez para o filho, Pedro

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 15h42

Carmo Dalla Vecchia (50) é um verdadeiro paizão e fez questão de mostrar para os seus seguidores nesta quinta-feira, 23.

O ator de Cara e Coragem aproveitou a folga do trabalho para preparar deliciosos donuts para o filho, Pedro (2), e encantou a web com a sua fofura.

No perfil do Instagram, o artista compartilhou fotos da sua obra culinária e deixou todos com água na boca.

"Tava eu aqui sem fazer nada… resolvi fazer uns donuts para o filho", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos e internautas se impressionaram. "Aguei aqui", disse Fernanda Rodrigues; "Sacanagem essa foto", "Que delicia", "Que prendado", dispararam os fãs.

