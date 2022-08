Carmo Dalla Vecchia fala sobre o desfralde do filho: ''Fase tão importante''

O ator Carmo Dalla Vecchia publicou um vídeo fofíssimo e relembrou a primeira ida à farmácia para comprar fraldas para o filho, Pedro

Carmo Dalla Vecchia (51) usou as suas redes sociais mais uma vez para falar sobre paternidade. O ator publicou um vídeo com o filho, Pedro (3), e falou sobre a fase do desfralde que eles estão enfrentado agora.

No perfil do Instagram, o artista dividiu uma conversa fofa com o herdeiro e relembrou a primeira ida à farmácia para comprar fraldas para o bebê.

"Mistura de assuntos. Pé do pai que machucou e desfralde. Fase tão importante que só de pensar que vou parar de comprar fraldas, tenho vontade de chorar. Não queria muito. Lembro do primeiro dia que fui na farmácia e voltei orgulhoso para casa pensando que iria ser pai e tava tão feliz com as fraldas que já intuía que quando essa fase terminasse iria sofrer. Fase linda!", disse.

Ele também comentou que está deixando Pedro decidir sobre o desfralde, mas que recebe muita pressão sobre o assunto. "Deixei e ainda tô deixando ele decidir quando é a hora. Sofri pressão de muita gente que mandava desfraldar e que já era hora e tudo foi acontecendo normalmente sem eu me deixar levar pelos apressadinhos de plantão".

Por fim, Carmo agradeceu algumas mulheres que o ajudaram. "Aprendi isso com as fantasticas @psimamaa @maya_eigenmann e @daiabazzo obrigado meninas. Querem aprender sobre crianças, sigam elas. Obrigado! Obrigado! Obrigado! Viva as mulheres!", concluiu.

