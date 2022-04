Camila Pitanga se impressiona após levar a filha de 13 anos 'pra night': ''Sustentou 2h de salto alto''

Camila Pitanga compartilha registro belíssimo com Antônia e conta sobre passeio que as duas fizeram

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 15h17

Tal mãe, tal filha!

Parece que Camila Pitanga (44) arrumou um 'plus one' mais do que especial para os eventos aos quais comparece.

E, essa companhia é ninguém menos que sua filha, Antônia (13)!

Nesta quarta-feira, 20, a atriz usou seu Instagram para publicar um clique ao lado da herdeira e contou sobre o rolê que elas tiveram.

“13 anos dessa moça linda e maravilhosa que ontem foi pra night com a mãe (ou será que fui eu que saí com ela?)”, brincou no começo da legenda.

“Meus olhos brilharam ao ver que o encantamento não é só meu. Antônia é inteligente, é curiosa com as pessoas, com a arte… E tava lá comigo, entendendo como é sustentar 2h de salto alto”, pontuou em seguida.

“Não é fácil. A noite foi linda e mais linda ainda por estar com você, minha filha!”, se declarou a musa ao final.

Veja a foto de Camila Pitanga com Antônia: