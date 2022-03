Bruno Gagliasso se diverte no rancho na companhia do filho, Zyan: ''Meu menino Mogli''

No rancho, Bruno Gagliasso aproveita passeio com o filho caçula, Zyan, e encanta a web

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 13h07

Bruno Gagliasso (39) abriu um álbum de fotos nas suas redes sociais mostrando um pouco mais do final de semana.

Ao lado da família, o ator aproveitou os dias de descanso no rancho e dividiu lindos cliques com o filho caçula, Zyan (1), em meio a natureza.

Curtindo a área verde, a dupla se divertiu no lago e brincou com os animais do local.

"Eu e meu menino Mogli! Nosso fim de semana de #ranchopallooza", escreveu ele na legenda da publicação.

Os admiradores da família não deixaram de comentar: "Aiiii eu não aguento esse mogli", "Que paz esse lugar transmite", "Zyan mais parecido com o Bruno Gagliasso do que o próprio Bruno Gagliasso", dispararam.

CONFIRA AS FOTOS DE BRUNO GAGLIASSO E ZYAN NO RANCHO