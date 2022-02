Bruno Gagliasso publica foto hilária ao levar Titi e Bless para a escola

Em clique, Bruno Gagliasso mostra como é a ida à escola dos filhos mais velhos

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 11h49

Gente como a gente!

Bruno Gagliasso (39) divertiu as redes sociais nesta quinta-feira, 17, ao dividir um pouco de sua rotina matinal.

O ator decidiu mostrar, através de seu Instagram, como são as idas à escola ao lado de Titi (8) e Bless (7).

Para isso, ele publicou uma selfie hilária onde apareceu no banco da frente do carro com os herdeiros ao fundo.

No registro, é possível ver que os três estão fazendo careta. Os irmãos mais velhos de Zyan (1) posaram se abraçando.

“Quando papai leva e busca na escola é assim, mano!”, brincou o marido de Giovanna Ewbank (35) na legenda.

Confira a foto de Bruno Gagliasso levando Titi e Bless para a escola: