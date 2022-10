Bruno Gagliasso flagra Zyan em contato com a natureza e se diverte: ''Parece um anjinho''

O filho caçula de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank divertiu os seguidores ao brincar na terra no rancho da família

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 15h17

Bruno Gagliasso (40) divertiu os seguidores ao falar do filho caçula, Zyan (2), fruto do seu relacionamento com Giovanna Ewbank (36). O ator registrou o herdeiro em contato com a natureza no rancho da família e encantou.

Nas imagens, o pequeno escala e desce rolando uma ladeira de terra no local e se diverte.

"'Tão lindo, parece um anjinho' foi o que todos disseram… Sigo em dúvida se sou pai de um Taz, um dinossauro ou uma criança", brincou o artista na legenda da publicação.

Os amigos da família caíram na risada nos comentários. "Haahaha lindeza", disse Marcos Veras; "Coisa rica", declarou Yanna Lavigne; "THORZIM!", brincou Carol Castro.

E claro que os admiradores também lotaram os comentários. "Ount...na cabeça da criança deve está escalando uma montanha do everest", "Hahaha muito sabão pra lavar roupa! Assim que é o certo", "Como é importante esse contato da criança com a natureza, nota-se o quanto ele é feliz", disseram eles.

BRUNO GAGLIASSO ABRE ÁLBUM DE FOTOS NO ANIVERSÁRIO DE GIOVANNA EWBANK

Giovanna Ewbank realizou uma festa repleta de estrelas para comemorar seu aniversário! O marido da atriz, Bruno Gagliasso, compartilhou registros do evento em seu Instagram. “Será que eu me diverti na festa?”, brincou o ator na legenda da publicação. Giovanna comentou na publicação do amado e revelou: “Acho que você foi o que maaaais se divertiu!! Não pera... teve a Juliette também. Não sei quem ganhou”.

