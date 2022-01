Bruno Gagliasso flagra a primeira aula de stand up paddle do filho, Bless, e se derrete: ''Meu melhor amigo''

No rancho da família, Bruno Gagliasso registra momento de diversão do filho, Bless, e se derrete

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 11h58

Bruno Gagliasso (39) encantou os seus seguidores ao compartilhar registros da primeira aula de stand up paddle do filho, Bless (7).

Pelas redes sociais, o ator publicou vídeos e fotos do herdeiro se divertindo na prancha durante o passeio pelo lago do rancho da família, em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

Nas imagens, o menino ainda derrete o coração ao mandar um beijinho para as vovós, Lucia e Deborah.

"Hoje foi a primeira aula de stand up (sentado) do meu melhor amigo! Com direito a beijo pras vovós", escreveu o papai coruja na legenda da publicação.

Giovanna Ewbank (35) não aguentou a fofura de Bless e se declarou: "Paixão da minha vida", disse ela.

E claro que os admiradores da família também se encantaram: "Que relação linda de pai com filho, um exemplo a ser seguido", "Lugar lindo! Bless maravilhoso, lindo, um amor", "Que lindeza", dispararam.

CONFIRA A AULA DE BLESS