Bruno Gagliasso dá start em final de semana com os filhos em São Paulo

Bruno Gagliasso mostra os filhos se preparando para curtir final de semana em SP com ele

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 11h16

Bruno Gagliasso (40), Giovanna Ewbank (35) e os filhos estão em São Paulo!

E, enquanto a mãe trabalha, Titi (8), Bless (7) e Zyan (1) vão curtir o final de semana ao lado de seu pai.

Nesta sexta-feira, 10, o ator usou seu Instagram para publicar uma sequência de fotos para mostrar como eles vão passar os próximos dias.

Na primeira imagem, os três apareceram debruçados na beira de uma piscina. A segunda foca só na primogênita. A terceira é das perninhas deles. E a última do tênis do herdeiro do meio.

“Fim de semana com papito em Sampa meu!”, escreveu o gato na legenda. Em seguida, ele acrescentou a hashtag ‘trabalhando com papai’.

Os internautas se derreteram pela postagem. “Que delícia”, “fofura”, “uma benção”, “eles são maravilhosos”, “coisa linda” e “essa foto tá demais”, disseram nos comentários.

Ao chegar na capital paulista, Gio também fez um post em seu Instagram. "Você piscou e eu tô em NY…

Mentira! Tô em SP mesmo, fotografando novidades pra vocês", contou.

Confira os registros de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em São Paulo:

