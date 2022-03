Bruno Gagliasso compartilha conversa fofa e reflexiva dos seus filhos Bless e Titi

Os filhos de Bruno Gagliasso conversavam no carro com o filho da apresentadora Fernanda Gentil, Gabriel

CARAS Digital Publicado em 19/03/2022, às 16h26

Neste sábado, 19,Bruno Gagliasso (39) compartilhou uma conversa fofa dos seus filhos Titi (8) e Bless (7) com o filho de Fernanda Gentil (35), Gabriel (6).

Na postagem feita em seu Instagram, Bruno escreveu na legenda: "Os 3 amigos conversando dentro do carro sobre o plano de moraram juntos quando ficarem adultos".

Na conversa dos três, o filho da apresentadora Fernanda Gentil falava que iria chamar engenheiros profissionais para construir sua futura casa com sete quartos, para que coubessem os amigos.

Segundo Bruno, Titi então falou: "Posso chamar meu avô que é construtor", e Bless adicionou: "Meu pai também".

Gabriel perguntou para Bless se seu pai era engenheiro, e o filho de Bruno e Giovanna Ewbank (35) respondeu que não.

"O que ele faz na obra então?", questionou Gabriel. De acordo com a legenda feita pelo ator, um logo silêncio se instalou no carro até que Titi dissese: "Eu acho que ele é pedreiro", e com animação Bless concordou.

Junto à legenda, Bruno postou uma foto de si mesmo construindo uma piscina em sua casa, o que pode ter levado seus filhos a acharem que o ator tivesse a profissão de pedreiro.

Nos comentários da postagem, a mãe de Gabriel, Fernanda Gentil mostrou que adorou a interação entre as três crianças: "Agradeci a Deus por estar no carro neste momento, não tinha como descrever essa cena".

Confira aqui o post de Bruno Gagliasso!