Biah Rodrigues transborda orgulho ao mostrar o primeiro mergulho do filho, Theo

A influenciadora Biah Rodrigues registrou o primeiro mergulho do filho e não escondeu o orgulho

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 14h52

Nesta quinta-feira, Biah Rodrigues (25) mostrou mais uma conquista do filho mais velho, Theo (1).

A mamãe coruja registrou uma aula de natação do herdeiro e transbordou orgulho ao flagrar o primeiro mergulho.

No feed do Instagram, a influenciadora exibiu o vídeo do pequeno e falou sobre a experiência.

"Primeiro mergulho do filho a gente nunca esquece né? A mamãe ficou com medo, mas tinha certeza que ele ia conseguir, mas quase chorei também. Orgulhosa de você filho! E o sorrisinho de baixo da água?", escreveu ela.

Biah ainda comentou sobre a participação do marido, Sorocaba (41). "Mamãe quase chorou na vez do papai kkkk", declarou ela.

CONFIRA A AULA DE NATAÇÃO DE THEO