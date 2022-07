Biah Rodrigues encanta ao surgir agarradinha com o filho, Theo: "Sapequinha da mamãe"

Biah Rodrigues postou uma sequência de fotos fofas ao lado do filho mais velho, Theo

Biah Rodrigues(25) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos com o filho mais velho, Theo (2).

Nos cliques publicados no Instagram na tarde desta quinta-feira, 7, a influenciadora digital aparece agarradinha com o herdeiro, fruto de seu relacionamento com o cantor Sorocaba (41).

Ao dividir o momento fofo, Biah se derreteu. "De agora com Meu primogênito", escreveu ela, que completou: "Sapequinha da mamãe."

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Ele é tão lindo", disse uma seguidora. "Amor de mãe não tem preço", afirmou outra. "Seus lindos. Que Deus abençoe", comentou uma fã. "Tão perfeitos. Que Deus proteja e ilumine", falou mais uma.

Biah e Sorocaba, vale lembrar, também são pais de Fernanda, que está com sete meses de vida. Para comemorar o mesversário da menina, os papais corujas fizeram uma festa com o tema São João.

Leitura da bíblia

Biah Rodrigues não costuma esconder das redes sociais que é uma pessoa bem religiosa, e vem passando isso para seus herdeiros. Recentemente, a esposa de Sorocaba usou seu Instagram para publicar um vídeo no qual apareceu lendo a bíblia e rezando com Theo. No registro é possível ver o menino contando, com seu sotaque lindo, histórias do livro sagrado e ao final, agradecendo a Deus.

Confira: