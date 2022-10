Atriz de 'Travessia' revela que o filho tem uma condição rara

Atriz de 'Travessia', Yohama Eshima revela como descobriu que o filho tem uma condição genética rara, a esclerose tuberosa

A atriz Yohama Eshima está dando um show na TV como a policial Yone, que é o braço direito da delegada Helô na novela Travessia, da Globo. A trama marca o retorno dela às novelas após ser mãe. A estrela tem um filho, chamado Tom, e descobriu que o menino tem uma condição rara, a esclerose tuberosa.

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela relembrou como recebeu o diagnóstico.

"No sétimo mês [da gestação/, descobri o rabdomioma cardíaco, que são tumores no coração. Isso é uma característica da esclerose tuberosa. Ali já vimos que ele poderia ter (a esclerose). Depois que ele nasceu, fizemos o exame genético e descobrimos. É uma mutação genética rara. Nem eu nem Flávio (seu marido, o diretor Flávio Tambellini) temos isso. Existem pessoas com 30, 40 anos que têm, mas não manifestam. Por causa da esclerose, várias outras coisas acontecem com o Tom. Ele é um bebê com deficiência. Tem crises convulsivas diárias, por exemplo", contou ela.

Yohama ainda contou sobre conciliar o trabalho com a rotina de cuidados com o filho. "Tonzinho faz várias terapias: hidroterapia, terapia ocupacional... Eu vou conciliando essa dinâmica com as gravações. De alguma forma, senti uma melhora nele. Eu estou ótima trabalhando, plena. E acho que ele sente isso. Eu agradeço imensamente pela forma como meu filho é. As pessoas perguntam: "Que problema o seu filho tem?". Ele não tem problema. Ele tem amor e alegria para dar. Ele só tem uma característica diferente, uma deficiência", declarou.

