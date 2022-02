Após volta às aulas, Bruno Gagliasso tira cochilo com o filho, Bless: ''Mortos com farofa''

Ator Bruno Gagliasso compartilhou registro em que aparece dormindo com o filho, Bless, depois de volta às aulas e encanta os fãs

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 11h19

O ator Bruno Gagliasso (39) compartilhou um momento da paternidade real nas redes sociais!

Com o fim das férias e a volta às aulas, Bless (7), filho do ator com Giovanna Ewbank (35), ainda não se acostumou com o retorno para a escola.

Após a aula, o pequeno apareceu tirando uma soneca ao lado do pai em foto publicada no Instagram, na segunda-feira, 7.

"Boa noite que hoje foi a volta das crianças pra escola e aqui em casa tá tudo assim...", escreveu o papai babão na legenda, usando ainda a hashtag "mortos com farofa".

Nos comentários, os fãs se derreteram pelo momento pai e filho. "Lindos do meu coração", elogiou uma seguidora. "É lindo demais o amor desses dois meu Deus", destacou outra. "Essa família é maravilhosa. Que Deus abençoe sempre suas vidas com muita saúde pra todos", desejou mais uma.

Bruno Gagliasso e Giovanna também são tem Titi (8) e o caçula Zyan (1).

Titi e Bless tomam vacina contra a covid-19

Titi e Bless receberam a vacina contra a covid-19 recentemente. "DIA DE VACINA!!!! Essa foto é a da expectativa e felicidade das crianças antes de tomarem a vacina… mas passa pro lado pra ver a realidade kkkkkkk", brincou Gio.

Confira o clique fofo de Bruno Gagliasso com Bless: