Aos 10 anos, Blue Ivy, filha de Beyoncé, rouba a cena durante jogo da NBA: ''Clone da mãe dela''

Acompanhada do pai, o rapper Jay-Z, Blue Ivy foi um dos assuntos mais comentados da internet pela semelhança com a mãe, a cantora Beyoncé

Redação Publicado em 14/06/2022, às 08h40

A filha mais velha de Beyoncé (40) e Jay-Z (52), Blue Ivy, de 10 anos, marcou presença na partida final da NBA, entre Golden State Warriors e o Boston Celtics, na noite da última segunda-feira, 13, em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos.

Acompanhada do pai, a pequena chamou a atenção do público e da mídia pela semelhança com a mãe. Além de Blue Ivy, o casal também são pais dos gêmeos Sir e Rumi, de 5 anos.

“A Blue Ivy é literalmente o clone da mãe dela!”, escreveu um internauta. “Nossa mas a Blue Ivy vai servir tanto estilo na adolescência”, disse outro. “A Blue Ivy é uma mini-Beyoncé”, disse um terceiro.

Blue Ivy se torna um dos assuntos mais comentados da internet pela semelhança com a mãe, Beyoncé:

Fotos/Getty Images