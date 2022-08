Angélica se diverte ao brincar em balanço com a filha, Eva: "Sabadou''

Apresentadora Angélica se diverte ao brincar em balanço de pneu com a filha, Eva, e reflete sobre voltar a ser criança

Redação Publicado em 14/08/2022, às 09h43

A apresentadora Angélica (48) não escondeu o seu lado criança ao compartilhar um momento inesquecível em suas redes sociais na noite do último sábado, 13. A atriz não poupou aventuras ao se divertir ao lado da filha, Eva (9).

A loira, que é casada com o apresentador Luciano Huck (50), publicou um vídeo no Instagram mostrando que voltou a ser criança ao brincar em um balanço de pneu ao lado da caçula. Usando um boné e uma roupa colorida, ela posou sorridente na postagem.

Ainda no vídeo, a apresentadora colocou como trilha sonora sua música Roda, Roda, Roda: "E por aqui 'sabadou'", escreveu ela ao completar com "só não é criança quem não quer".

Nos comentários, é claro, os fãs não deixaram de celebrar o momento com comentários divertidos: "Voltei no tempo", disse uma seguidora. "Mãe raiz é aquela que brinca até no balanço", brincou outra. "Nunca podemos deixar morrer a criança que vive dentro de nós", disse uma terceira

Angélica se diverte ao brincar em balanço de pneu com a filha, Eva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

