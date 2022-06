Andressa Suita e Gusttavo Lima viajam em família para comemorar o aniversário do filho, Gabriel

O casal Andressa Suita e Gusttavo Lima estão curtindo dias de descanso e diversão com os filhos Gabriel e Samuel

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 14h51

Andressa Suita (34) e Gusttavo Lima (32) deram start nas comemorações do aniversário do filho, Gabriel, que completa 5 anos nesta terça-feira, 28.

O casal e os herdeiros embarcaram no barco do cantor e encantaram os seguidores ao mostrarem a celebração de mais um ano de vida do menino.

Nas imagens, a família se diverte junto primeiramente no jatinho particular e, em seguida, no iate em Angra dos Reis.

A influenciadora ainda mostrou os amigos presenteando os pequenos dentro da embarcação.

"O aniversário é do Gabriel, mas o Samuel ganha presente junto", escreveu ela na legenda.

