Andressa Sita posa com os filhos durante férias na Bahia e encanta: ''Trio maravilhoso''

Na Bahia, Andressa Suita esbanja beleza ao lado dos filhos, Gabriel e Samuel

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 12h30

Andressa Suita (34) encantou os seus seguidores ao dividir mais cliques da sua viagem por Trancoso, na Bahia, ao lado da família.

No perfil do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um lindo registro na companhia dos filhos, Gabriel (4) e Samuel (3), frutos do seu relacionamento com Gusttavo Lima (32).

Na imagem, os meninos aparecem super sorridentes com a mamãe coruja diante de uma belíssima paisagem.

"Energias recarregadas….", escreveu a morena na legenda da publicação.

O cantor fez questão de comentar o registro: "Meus amores", disse ele.

Os admiradores também não ficaram para trás. "Não aguento tanta beleza", "Mãezinha e seus filhotes", "Eles estão lindos demais!", dispararam.

CONFIRA OS CLIQUES DE ANDRESSA SUITA COM OS FILHOS